Патриарх Шио III официально возглавил Грузинскую православную церковь

В мцхетском храме Светицховели состоялась интронизация.
Владимир Рубанов 12-05-2026 10:45
© Фото: president.ge

Избранный католикос-патриарх всея Грузии Шио III вступил на патриарший престол. Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на представителей духовенства страны.

С утра в мцхетском храме Светицховели проходит интронизация нового католикоса-патриарха всея Грузии. В храме присутствуют архиереи Грузинской православной церкви, члены Священного синода и священники.

На церемонию прибыли президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти. Во дворе храма собрались многочисленные прихожане, наблюдающие за происходящим на больших экранах.

В понедельник в соборе Святой Троицы в Тбилиси состоялось расширенное заседание грузинской церкви. На нем 39 членов Синода проголосовали за нового патриарха. После смерти патриарха Илии II 17 марта 57-летний владыка Шио исполнял обязанности местоблюстителя. Он получил 22 голоса и был избран на этот пост.

Кроме митрополита Шио (в миру Элизбар Муджири) из Сенаки и Чхороцу, на этот пост претендовали митрополит Григола (Бербичашвили) из Поти и Хоби, а также митрополит Иов (Акиашвили) из Урбниси и Руиси. Избрание состоялось после смерти католикоса-патриарха Илии II, который руководил церковью почти 50 лет. Его похоронили в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся тела восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

#Грузия #интронизация #патриарх #католикос #Грузинская православная церковь #Шио III
