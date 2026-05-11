В зоне СВО наградили штурмовиков «Центра»

Бойцов 228-го полка группировки войск «Центр» отметили медалями за работу на Днепропетровском направлении.
11-05-2026 08:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В тыловом районе в зоне спецоперации прошла церемония награждения военнослужащих штурмового подразделения группировки войск «Центр». Награды получили бойцы 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.

Военнослужащих отметили государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм при выполнении боевых задач на Днепропетровском направлении. Среди полученных наград - медали «За храбрость» II степени, Жукова, а также знаки «За боевые отличия» и «За штурм». Командование подразделения выразило благодарность бойцам за профессионализм, стойкость и самоотверженность.

После официальной части для личного состава провели концерт. На нем выступили Тавдинские казаки станицы Екатерининская из Свердловской области. В программе вечера прозвучали патриотические и казачьи песни. Концерт прошел в теплой и дружеской атмосфере, бойцы с удовольствием подпевали артистам.

Ранее заместитель министра обороны Василий Осьмаков наградил участников СВО в филиале №1 госпиталя им. Н.Н. Бурденко. А замглавы Минобороны Павел Фрадков вручил награды бойцам в медцентре госпиталя им. П.В. Мандрыка в преддверии Дня Победы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #награждение #спецоперация #штурмовики #группировка войск «Центр» #Днепропетровское направление #228-й мотострелковый полк
