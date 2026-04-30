Российские дроноводы поразили бронемашину MaxxPro в зоне спецоперации

Минобороны России продемонстрировало видео работы специалистов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. Они применяют FPV-дроны.

Среди пораженного - украинская бронемашина американского производства MaxxPro, различные наземные робототехнические комплексы, а также автомобили. Также на видео можно наблюдать успешные попадания во вражеские элементы систем связи, в склад материальных средств, блиндаж и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

Помимо этого, в подборке ударов есть и серия воздушных таранов. Целью выступают украинские беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что боеприпасы ВСУ превратились в фейерверк после попадания «Ланцета». Удар наносился на Краснолиманском направлении военнослужащими по украинским грузовикам, перевозившим снаряды для ствольной артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадев и Николай Баранов.