Вопреки запретам: как Трамп ищет лазейку для продолжения конфликта с Ираном

По залу разносятся бурные овации. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выводит представителя Израиля, сразу после выступления делегата от Палестины Джибриля Раджуба. Президент ФИФА пытается организовать рукопожатие, но глава палестинской футбольной федерации руку жать отказывается.

Раджуб назвал делегата от Израиля представителем фашистского и расистского правительства. Позже он объяснил журналистам свой поступок.

«Со своей стороны я по-прежнему уважаю и соблюдаю все юридические процедуры, установленные институтами ФИФА. Но я думаю, что пора понять, что Израиль должен быть подвергнут санкциям за нарушения устава ФИФА и прав человека», - сказал президент палестинской футбольной федерации.

Санкции на футбольном поприще в отношении Израиля уже были за дискриминацию спортсменов. Нынешний президент ФИФА уверен, что футбол и весь спорт должен оставаться вне политики, и что даже Иран выступит на чемпионате мира этим летом и будет играть в США. Хотя в самом Иране ранее заявили, что их команда участвовать не будет. При этом официальное уведомление об отказе ФИФА до сих пор не получала.

«Конечно же, Иран примет участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2026 и, конечно же, Иран сыграет в Соединенных Штатах Америки. И причина этого очень проста, дорогие друзья: мы должны объединиться, мы должны сплотить людей», - заявил Инфантино.

При этом, как сообщает канал Fox News, Соединенные Штаты готовятся к новому удару по Ирану. Командующий Брэд Купер проинформировал Трампа о готовности к атаке, отмечая, что цели включают оставшиеся военные объекты, руководство и инфраструктуру. Но камнем преткновения у американского президента и Пентагона сейчас выступает конгресс и демократы. Сегодня заканчивается 60-дневный срок на проведение военной операции против Ирана без согласия Конгресса, Белый Дом ищет лазейку.

«В этом вопросе я бы предпочел обратиться за разъяснениями к юрисконсульту Белого дома. Но сейчас действует перемирие. Это значит, в нашем понимании, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается», - сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

К потенциальному второму раунду Вашингтон и его союзники усердно готовятся. По информации газеты Financial Times, Израиль разместил в ОАЭ передовые системы противовоздушной обороны на базе лазерных технологий. Речь идет о системе «Железный Луч», она нужна именно для уничтожения малых целей, такие как дроны, на которые Иран делает ставки. По оценкам экспертов, система стоит около сотни миллионов долларов, но выстрел всего лишь два доллара. Сбивать дроны ракетами слишком дорого. Экономия еврейского государства легко объяснить, ведь их союзник, США, по данным самого Пентагона, потратил 25 миллиардов долларов на войну против Ирана. Основная статья расходов - противоракетная оборона. При этом американские СМИ и сами иранцы заявляю о гораздо большей сумме.

«Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 миллиардов долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы. Косвенные издержки для американских налогоплательщиков намного выше. Ежемесячный счет для каждой американской семьи составляет 500 долларов и быстро растет. Израиль прежде всего всегда означает "Америка в последнюю очередь"», - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Платят за войну не только американские и израильские налогоплательщики. Европа оказалась заложником конфликта на Ближнем Востоке. Не имея возможности закрыть потребность в нефти, им приходится находить альтернативы. Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который ранее выступал против войны на Ближнем Востоке, теперь заявляет, что иранская блокада Ормузского пролива должна быть снята. Германия готова к военному вмешательству.

«Иран должен сесть за стол переговоров. Необходимо прекратить тянуть время. Нельзя больше держать в заложниках весь регион и в конечном итоге весь мир. Военная ядерная программа Ирана должна быть прекращена. Не должно быть больше нападений на Израиль и наших партнеров в регионе», - сказал федеральный канцлер Германии.

Но другие страны НАТО, которые не поддержали операцию «Эпическая ярость», давно в опале и не хотят следовать примеру Германии, даже несмотря на угрозы от Трампа. Италия и Испания ранее отказались предоставлять военные базы и аэродромы, теперь американский президент угрожает им выводом войск.

Резкие комментарии Трампа вызывают вопросы среди союзников не только по НАТО. Саудовская Аравия, особенно пострадав от ударов Ирана, усомнилась в американском партнере и гегемонии штатов.

«Эра зависимости от США закончилась. Как Трамп может защитить нас, если он даже не в состоянии защитить свою собственную страну?», - прокомментировал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Главный союзник США на Ближнем Востоке, после Израиля, теперь дрейфует в другую сторону. Возможно, эта тенденция скоро будет видна и в Европе.