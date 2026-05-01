Вступил в силу запрет на вывоз из России золотых слитков тяжелее ста грамм

В России с 1 мая 2026 года вступил в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 грамм. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

При этом предусмотрены и исключения. Так, вывоз золота в слитках допускается в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это можно сделать через воздушные пункты пропуска через госграницу в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи. При себе надо иметь разрешительный документ Федеральной пробирной палаты.

Разрешен вывоз слитков физлицами в государства, не являющиеся странами ЕАЭС. Это можно сделать через те же аэропорты и при наличии вышеупомянутого разрешительного документа. Кроме того, исключения распространяются на юрлица и ИП, которые осуществляют вывоз золота в слитках в государства, не состоящие в ЕАЭС.

Минфин предложил ограничить вывоз золота в слитках массой свыше 100 граммов в конце января. Тогда законопроект внесли в правительство, о чем сообщил замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев. Работа над контролем оборота цветного металла ведется усилиями Минфина, Росфинмониторинга и ЦБ.

В 2022 году Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость на золотые слитки для физлиц. Ранее при покупке инвестиционного золота в денежно-кредитной организации происходила уплата налога на добавленную стоимость в размере 20%. Обратной операцией - продажей слитка банку - возврат уплаченного налога не предполагался, что делало операции с золотом невыгодными для россиян.