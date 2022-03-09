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Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Анна Назайкина
11:24 09.03.2022
Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка.
Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
© Фото: PublicDomainPictures, Pixabay
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость на золотые слитки для физлиц. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Подписанным главой государства законом вводится в инвестиционный оборот для физлиц драгоценные металлы в слитках. Для этого документ освобождает от налога на добавленную стоимость операции по продаже банками физическим лицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.

Ранее при покупке инвестиционного золота в денежно-кредитной организации происходила уплата налога на добавленную стоимость в размере 20%. Обратной операцией - продажей слитка банку - возврат уплаченного налога не предполагался, что делало операции с золотом невыгодными для россиян.

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