Мадьяр объяснил, почему предложил зятя на пост главы Минюста

Главу победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра поймали на выдвижении зятя министром юстиции. Когда информация о родственных связях вскрылась, политик заверил, что принял это решение исключительно на основе профессиональных качеств кандидата.

Изначально Мадьяр не упомянул, что предложенный на пост министра юрист Мартон Мелеттеи-Барну является его родственником. Потом об этом узнали венгерские СМИ. Кандидатура вызвала обсуждения в обществе и обвинения в кумовстве, сообщает телеканал М1.

Тогда лидер «Тисы» опубликовал в соцсетях объяснение. Мадьяр рассказал, что знает Меллетеи-Барну с университетских времен. В феврале 2024 года тот вступил в партию. А на сестре Мадьяра женился спустя более чем год.

В ответ на критику будущий премьер объявил о введении строгих правил для работы правительства. По его словам, все решения министров будут прозрачными, а случаи конфликта интересов будут рассматриваться публично, включая самого главу правительства.

Мадьяр завершил процесс выдвижения кандидатов на все ключевые посты в будущем кабинете. 9 мая состоится первое заседание парламента нового созыва, на котором его изберут премьер-министром. Партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах 12 апреля. Нынешний премьер Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», находившиеся у власти 16 лет, переходят в оппозицию.