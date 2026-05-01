МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

IRNA: Иран передал Пакистану новый план по урегулированию конфликта с США

Документ касается установления долгосрочного перемирия.
Дарья Ситникова 01-05-2026 17:53
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Globallookpress

Тегеран передал Исламабаду новый план урегулирования конфликта с США и Израилем. Об этом сообщило агентство IRNA.

«В четверг вечером, 30 апреля, Иран передал текст нового плана Пакистану в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами», - сказано в материале.

Посол Исламской Республики в Италии Мохаммад Реза Сабури ранее заявил, что Иран отдает приоритет дипломатическому пути урегулирования конфликта с Соединенными Штатами, которые допускают «злоупотребления и предательства дипломатии». С его слов, Тегеран на всех этапах ядерных переговоров заявлял о готовности к заключению справедливого соглашения.

Он добавил, что пакистанская столица Исламабад рассматривается как место проведения переговоров. Но при этом посол считает, что место встречи представителей двух стран – это второстепенный вопрос. По его мнению, на данный момент надо сосредоточиться на пути к достижению справедливого мирного соглашения.

По информации газеты The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Белый дом считает, что благодаря блокаде Вашингтон якобы «оказывает максимальное давление» на Тегеран, обеспечивая тем самым собственную нацбезопасность.

#в стране и мире #Пакистан #сша #Израиль #конфликт #Иран #план #урегулирование
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 