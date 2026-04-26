Посол Ирана заявил, что его страна отдает приоритет дипломатии в диалоге с США

Иранский посол в Италии считает, что диалог между странами не должен превращаться в инструмент обмана и продвижения военных целей.
Виктория Бокий 01-05-2026 08:58
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Global Look Press

Иран отдает приоритет дипломатическому пути урегулирования конфликта с Соединенными Штатами Америки, которые допускают «злоупотребления и предательства дипломатии». Об этом сообщил посол Исламской Республики в Италии Мохаммад Реза Сабури.

По его словам, Иран на всех этапах ядерных переговоров заявлял о готовности к заключению справедливого соглашения. Также страна демонстрировала конструктивный подход к достижению результата, выдвигая инициативы.

«Этот подход, отдающий приоритет дипломатическому пути, остается для нас основополагающим, и мы считаем, что единственный способ разрешения разногласий - это возвращение к дипломатии», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Иранский посол в Италии отметил, что диалог не должен превращаться в инструмент обмана или продвижения военных целей. Он напомнил, что США во время 12-дневной войны предавали дипломатию.

Мохаммад Реза Сабури добавил, что пакистанская столица Исламабад рассматривается как место проведения переговоров. Но он считает, что место встречи представителей двух стран – это второстепенный вопрос. По его мнению, на данный момент надо сосредоточиться на пути к достижению справедливого мирного соглашения.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Белый дом считает, что благодаря блокаде Вашингтон якобы «оказывает максимальное давление» на Тегеран, обеспечивая тем самым собственную нацбезопасность.

#в стране и мире #сша #Иран #переговоры #мирное соглашение #Посол Ирана #Мохаммад Реза Сабури
