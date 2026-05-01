Захарова: решение суда по делу Гунько станет знаковым для Канады

По словам дипломата, «канадский сериал» с этим бандеровцем «в главной роли» продолжается.
Дарья Ситникова 01-05-2026 16:50
© Фото: CTV, AP

Суд в Канаде по делу о восстановлении стипендиального фонда, связанного с пособником нацистов и карателем СС Ярославом Гунько, станет знаковым для страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Семья украинского карателя дивизии СС "Галичина" пытается через суд добиться его фактической реабилитации. Судебной инстанции предстоит решить вопрос о правомочности прекращения деятельности фонда», - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание, что семья нациста СС настаивает на том, чтобы Гунько якобы был «обычным солдатом», который хотел защитить свою родину. «Канада над пропастью во лжи», отметила она.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее заявил, что Россия предоставила канадской стороне доказательства преступлений нациста СС. По словам главы СК РФ Александра Бастыркина, Гунько, а также его подельники причастны к убийствам не менее 500 граждан Советского Союза в годы ВОВ.

Напомним, 22 сентября 2024 года канадские парламентарии пригласили на заседание 98-летнего Ярослава Гунько в честь приезда Владимира Зеленского. Пожилого гостя пытались представить как члена СС «борьбы против русских».

