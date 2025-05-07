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Посол: РФ передала Канаде доказательства преступлений нациста Хунки

Российская сторона продолжает добиваться экстрадиции эсэсовца, причастного к убийствам не менее 500 граждан СССР.
Глеб Владовский 2025-05-07 07:33:03
© Фото: Patrick Doyle, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россия предоставила канадской стороне доказательства преступлений нациста и члена СС Ярослава Хунки (Гунько). Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«По линии Генпрокуратуры предоставили канадской стороне исчерпывающие доказательства учиненных им (Гунько. - Прим. ред.) зверств в годы Великой Отечественной войны», - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на отказ Канады выдать Москве нациста, РФ продолжает попытки добиться его экстрадиции.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Гунько, а также его подельники причастны к убийствам не менее 500 граждан Советского Союза в годы ВОВ.

Напомним, 22 сентября 2024 года канадские парламентарии пригласили на заседание 98-летнего Ярослава Гунько в честь приезда Владимира Зеленского. Пожилого гостя пытались представить как ветерана «борьбы против русских».

#Россия #в стране и мире #Канада #нацист #доказательства #Ярослав Гунько
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