Politico: война на Ближнем Востоке может сорвать летний отпуск европейцам

Энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, может сорвать планы европейцев на летний отпуск. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

«Война на Ближнем Востоке ударит европейцев по самому больному: по отпускам», - сказано в материале.

Авиакомпании сокращают рейсы и направления, одновременно повышая цены. Еврокомиссар подчеркнул, что летние поездки могут отмениться независимо от развития событий в Ормузском проливе, пишет 360.ru.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $120 за баррель впервые с 17 июня 2022 года. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года росла на 8,15%, до $108,07 за баррель.

Евросоюз признал стратегическую ошибку в отказе от ядерной энергетики в пользу солнечной и ветряной. В условиях энергетического кризиса Европа планирует инвестировать в разработку малых модульных реакторов и продолжать эксплуатацию традиционных атомных электростанций.