МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: война на Ближнем Востоке может сорвать летний отпуск европейцам

Европейские авиакомпании уже отменяют рейсы и направления, поднимая цены.
Дарья Ситникова 01-05-2026 15:59
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

Энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, может сорвать планы европейцев на летний отпуск. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

«Война на Ближнем Востоке ударит европейцев по самому больному: по отпускам», - сказано в материале.

Авиакомпании сокращают рейсы и направления, одновременно повышая цены. Еврокомиссар подчеркнул, что летние поездки могут отмениться независимо от развития событий в Ормузском проливе, пишет 360.ru.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $120 за баррель впервые с 17 июня 2022 года. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года росла на 8,15%, до $108,07 за баррель.

Евросоюз признал стратегическую ошибку в отказе от ядерной энергетики в пользу солнечной и ветряной. В условиях энергетического кризиса Европа планирует инвестировать в разработку малых модульных реакторов и продолжать эксплуатацию традиционных атомных электростанций.

#в стране и мире #самолеты #ЕС #Ближний Восток #отпуск #энергетический кризис #цены #авиакомпании
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 