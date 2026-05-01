Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе московского театра «Современник» Марине Нееловой звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Нееловой Марине Мстиславовне», - сказано в тексте документа.

Артистке московского театра присвоено высоко звание за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Неелова работает в театре с 1974 года, она известна зрителям по фильмам «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна», «Монолог» и другим.

Она также является народной артисткой РСФСР, лауреатом Государственных премий, а также обладательницей орденов орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена Почета и ордена Дружбы. В прошлом году она получила специальную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Президент России ранее присвоил звание Героя Труда легендарному футболисту московского «Спартака» Никите Симоняну. В настоящее время он является первым вице-президентом Российского футбольного союза.