Путин присвоил звание Героя Труда легенде «Спартака» Симоняну

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда легендарному футболисту московского «Спартака» Никите Симоняну. Соответствующий указ опубликован на правовом портале.

Симоняну 12 октября исполнится 99 лет. В следующем году он может отметить столетний юбилей.

Ветеран по-прежнему полон сил. В настоящее время он является первым вице-президентом Российского футбольного союза.

Бывший нападающий выступал за «Спартак» на протяжении 10 лет - с 1949 по 1959 годы. За это время он провел в составе команды 245 матчей, в которых забил 160 мячей. Этот рекорд до сих пор не побил ни один футболист «Спартака».