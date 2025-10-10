МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин присвоил звание Героя Труда легенде «Спартака» Симоняну

В следующем году ветеран красно-белых может отпраздновать свое столетие.
Константин Денисов 2025-10-10 20:38:26
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда легендарному футболисту московского «Спартака» Никите Симоняну. Соответствующий указ опубликован на правовом портале.

Симоняну 12 октября исполнится 99 лет. В следующем году он может отметить столетний юбилей.

Ветеран по-прежнему полон сил. В настоящее время он является первым вице-президентом Российского футбольного союза.

Бывший нападающий выступал за «Спартак» на протяжении 10 лет - с 1949 по 1959 годы. За это время он провел в составе команды 245 матчей, в которых забил 160 мячей. Этот рекорд до сих пор не побил ни один футболист «Спартака».

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Владимир Путин #Спартак #Герой Труда РФ #Никита Симонян
