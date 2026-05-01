Опубликованы кадры боев за Покаляное в Харьковской области

Противник пытался удержать контроль над территорией и перебросил сюда опытных инструкторов механизированной бригады.
01-05-2026 15:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Север» в зоне спецоперации. В результате решительных действий подразделения этой группировки установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.

Штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов смогли войти и закрепиться в селе. Противник пытался удержать контроль над территорией и перебросил сюда опытных инструкторов механизированной бригады. Однако все попытки ВСУ оказались безуспешными. Боевиков уничтожили.

Группировка войск «Север» продолжает наступление на нескольких направлениях, создавая полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Ежедневно войска оттесняют противника от государственной границы.

В пятницу, 1 мая, в министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области. Накануне ВС РФ заняли Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #беспилотники #Харьковская область #спецоперация #Группировка войск Север #покаляное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
