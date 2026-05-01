Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Север» в зоне спецоперации. В результате решительных действий подразделения этой группировки установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.

Штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов смогли войти и закрепиться в селе. Противник пытался удержать контроль над территорией и перебросил сюда опытных инструкторов механизированной бригады. Однако все попытки ВСУ оказались безуспешными. Боевиков уничтожили.

Группировка войск «Север» продолжает наступление на нескольких направлениях, создавая полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Ежедневно войска оттесняют противника от государственной границы.

В пятницу, 1 мая, в министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области. Накануне ВС РФ заняли Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.