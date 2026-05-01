ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Контроль над населенным пунктом установила группировка войск «Север». Также благодаря активным наступательным действиям наших бойцов были поражены живая сила и техника противника.

Уточняется, что высокоточный удар наносился по семи механизированным, четырем мотопехотным бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ, восьми бригадам территориальной обороны, а также двум бригадам нацгвардии и двум пограничным отрядям погранслужбы Украины.

По данным российского оборонного ведомства, противник потерял более 1 270 своих военнослужащих. Кроме того, враг лишился шести боевых бронированных машин, 45 автомобилей, двух артиллерийских орудий, пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Накануне российские войска заняли Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР. Населенный пункт в Сумской области взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», а в ДНР - «Центр».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.