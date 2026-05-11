Путин забрал первую учительницу из гостиницы за рулем Aurus

Президент России Владимир Путин лично приехал за рулем автомобиля Aurus в гостиницу, где поселилась его первая учительница, чтобы затем с ней поужинать. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич посетить парад 9 мая в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога главы государства организовали специальную культурную программу. В понедельник российский лидер пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в гостиницу.

«Она отсидела весь парад... По приглашению президента, ее ученика, она осталась в Москве, ей была организована культурная программа», - рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Гуревич посетила галерею художника Александра Шилова. Для нее провели и другие экскурсии. Учительницу поселили в одной из гостиниц на Арбате.

«Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга», - поделился официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что есть ограниченные любительские видеосъемки моментов из неформальной программы Путина. Они будут опубликованы пресс-службой Кремля.

Ранее президент заявил, что для нас 9 мая - это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах, для нас это святой день. Путин заявил, что в РФ от Великой Отечественной войны пострадала каждая семья. По его словам, Россия «не играет в игрушки» в отличие от Киева, который не ответил на первоначальное предложение Москвы о перемирии 8-9 мая.