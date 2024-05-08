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Классный руководитель Путина рассказала, каким он был в школьные годы

По словам учительницы российского лидера, он «терпеть не мог выступать».
Игнат Далакян 2024-05-08 22:59:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, каким он был в школьные годы. По ее словам, российский президент был всегда защитником, а не задирой.

Как рассказала Вера Гуревич, Путин «терпеть не мог выступать».

«Он всегда говорил: кому надо, тот пусть и говорит, а мне говорить не нужно. Я лучше буду делать, чем говорить», - сказала она.

Учитель российского лидера также поделилась, что она обращается к Путину «Володя, Володечка». Вчера она присутствовала на инаугурации президента России.

Напомним, вчера Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Глава государства проведет на посту шесть лет. После церемонии инаугурации, президент РФ выступил с речью, в которой подчеркнул, что Москва готова к диалогу с западными странами.

#в стране и мире #Владимир Путин #защитник #президент россии #Вера Гуревич #классный руководитель
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