Классный руководитель Путина рассказала, каким он был в школьные годы

Классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, каким он был в школьные годы. По ее словам, российский президент был всегда защитником, а не задирой.

Как рассказала Вера Гуревич, Путин «терпеть не мог выступать».

«Он всегда говорил: кому надо, тот пусть и говорит, а мне говорить не нужно. Я лучше буду делать, чем говорить», - сказала она.

Учитель российского лидера также поделилась, что она обращается к Путину «Володя, Володечка». Вчера она присутствовала на инаугурации президента России.

Напомним, вчера Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Глава государства проведет на посту шесть лет. После церемонии инаугурации, президент РФ выступил с речью, в которой подчеркнул, что Москва готова к диалогу с западными странами.