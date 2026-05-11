Дрон ВСУ атаковал карету скорой помощи в Белгородской области

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате налета украинских ударных беспилотников на регион. О последствиях атаки боевиков киевского режима рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Четыре муниципалитета нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены четыре мирных жителя», - написал он.

Гладков уточнил, что БПЛА атаковали поселок Октябрьский. Пострадал 18-летний юноша. Прибывшие на место медики скорой помощи также попали под удар. Карета неотложки получила серьезные повреждения.

Врачам также понадобилась помощь. У троих сотрудников баротравмы. У юноши, к которому они спешили, осколочные ранения. Дальнейшее лечение он продолжит в областной клинической больнице. Врачам помощь окажут амбулаторно.

Также ВСУ атаковали села Новая Нелидовка, Сурково, Графовка, Белянка, Новая Таволжанка, Маломихайловка, Зиборовка и город Шебекино, уточнил Гладков. Во всех случаях повреждения получили дома и автомобили.

Ранее стало известно, что двое подростков погибли в Белгородской области в результате атаки украинского дрона. Трагедия произошла в селе Волчья Александровка в Волоконовском районе. Беспилотный летательный аппарат ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два юноши 18 и 15 лет.