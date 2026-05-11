Die Welt: Писториус прибыл в Киев с незапланированным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус с незапланированным визитом прибыл в Киев для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений с Украиной. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Die Welt.

«Германия и Украина являются стратегическими партнерами, и оба извлекают выгоду из сотрудничества. В результате появилось множество новых проектов», - приводит газета слова министра.

По данным издания, Писториус отметил, что основное внимание уделяется совместной разработке новейших беспилотных систем вооружения на всех диапазонах, особенно в области глубокого удара. Таким образом, сказал министр обороны, Германия и Украина укрепляют безопасность двух стран.

Он также добавил, что федеральное правительство стремится к созданию новых немецко-украинских совместных предприятий. Кроме того, есть планы по продвижению разработчиков, которые могут продемонстрировать многообещающие инновации, заключил Писториус.

Напомним, что Борис Писториус не смог объяснить, куда ушли 11 миллиардов евро, которые были выделены на перевооружение армии. Представительница военного ведомства Германии Натали Дженнинг ранее тоже заявила, что не может предоставить запрашиваемые данные.