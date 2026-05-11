В МВД предупредили о схеме с предоплатой за аренду несуществующих дач

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области мошенники начали публиковать объявления об аренде загородных домов, не существующих в реальности. Об этом рассказали в региональном МВД.

В заявлении правоохранителей уточняется, что потенциальные арендаторы переводят предоплату лже-собственникам. После этого те перестают выходить на связь.

Суть схемы в том, после перевода предоплаты потенциальным арендатором, лже-собственник перестает выходить на связь. Он не отвечает на звонки и добавляет в мессенджерах жертву в черный список. При этом объявление либо удаляется, либо размещается на другом сайте.

В МВД настоятельно порекомендовали не переводить никаких сумм до личного осмотра дома. Помимо этого, стоит проверять через поисковые системы номер телефона владельца и фотографии объекта. Они уже могут фигурировать в базах как подозрительные.

Особое внимание стоит уделить речевым маркерам. При использовании собеседником используется фраза «много желающих». Мошенники настаивают на принятии решения «прямо сейчас». Сообщается о бронировании только «после внесения денег». Все это поводы для более тщательной проверки.

Ранее замначальника отдела ГУУР МВД РФ Алексей Горяев рассказал, что мошенники изобрели новую схему обмана, по которой сдают квартиры умерших собственников при помощи фальшивых заявлений о вступлении в наследство. Злоумышленники отправляют запрос от лица покойного, прося открыть наследственное дело. Нотариус по закону не имеет права отказать. Далее на основании выданного документа аферисты сдают в аренду недвижимость умершего.

До этого эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Хрипунова рассказала «Звезде» о том, какие способы обмана используют злоумышленники в домовых чатах. Мошенники, после добавления в существующий чат, выдают себя за соседей, пользуясь тем, что далеко не все знакомы лично, и предлагают что-то купить. Эксперт посоветовала перед тем, как совершить финансовую операцию, собрать максимальное количество информации о «соседе», в том числе через личные расспросы. Отмечается, что такой вид мошенничества характерен в основном для иностранных мессенджеров.