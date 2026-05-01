Балицкий: населенные пункты Запорожья частично обесточены

Населенные пункты Запорожской области частично обесточены после массированной ночной атаки украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области», - написал он.

Все оперативные службы области находятся в режиме повышенной готовности, уточнил Балицкий. Аварийные бригады энергетиков делают все, чтобы восстановить электроснабжение населенных пунктов в кратчайшие сроки.

Это не первая подобная атака боевиков режима Зеленского. На прошлой неделе Балицкий также сообщал о существенных повреждениях энергетической системы Запорожья. Инфраструктуру восстанавливают в координации с ВС РФ. Некоторые объекты подключают к резервным источникам питания.

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в российских регионах. По данным Минобороны РФ, был перехвачен и уничтожен 141 дрон. Беспилотники сбивали в небе над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.