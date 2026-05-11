NYT: Рубио любит показывать семье и друзьям мемы о себе

Газета назвала увлечение госсекретаря США работой над тем, чтобы «очаровывать избирателей».
Гоар Хачатурян 11-05-2026 15:21
© Фото: Andrew Thomas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Государственный секретарь США Марко Рубио любит делиться с близкими интернет-мемами о себе и своей работе. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на газету The New York Times.

«Рубио любит показывать друзьям и коллегам мемы о себе, особенно те, которые иллюстрируют тот факт, что он занимает несколько должностей», - говорится в публикации NYT.

По данным американского издания, сейчас Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс активно работают над тем, чтобы «очаровывать избирателей». Их комментарии становятся вирусными в социальных сетях, что может говорить о том, что Рубио и Вэнс являются конкурентами в борьбе за выдвижение на пост президента от Республиканской партии.

Отмечается, что их параллельные выступления породили новые предположения о том, может ли Рубио в конечном итоге бросить вызов Вэнсу - предполагаемому лидеру гонки - в борьбе за выдвижение кандидатуры в президенты. Тем не менее, по информации NYT, Вэнс и Рубио не хотят, чтобы их воспринимали как соперников.

Ранее госсекретарь США попробовал себя в качестве диджея на свадьбе. Об этом рассказал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, приложив видеоролик, на котором изображен Марко Рубио в костюме и галстуке за диджейским пультом.

#сша #республиканская партия #мемы #конкуренты #Марко Рубио #джей ди вэнс
