Рубио попробовал себя в роли свадебного диджея

Главу Госдепартамента США Марко Рубио сняли на видео на свадебном банкете, когда он стоял за диджейским пультом в наушниках.
Ян Брацкий 03-05-2026 11:43
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press © Видео: X/DanScavino

Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе. Об этом рассказал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

«Рубио также диджеит на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе», - написал Скавино в соцсети Х.

К публикации он приложил видеоролик, на котором изображен госсекретарь Соединенных Штатов в костюме и галстуке за диджейским пультом. Рядом стоит мужчина, предположительно, диджей, который что-то объясняет Рубио.

В конце ролика глава Госдепа остается за пультом один и начинает танцевать. Неизвестно, чья это была свадьба. СМИ иронично отреагировали на подобный контент. Газета New York Post написала, что «к своему длинному списку обязанностей Рубио добавил еще одну: свадебный диджей».

Тем временем госсекретаря Марко Рубио все чаще называют возможным преемником президента США Дональда Трампа на выборах 2028 года. По мнению Politico, Рубио мастерски избегает политических ловушек и проявляет талант в урегулировании конфликтов. Его репутация также укрепилась благодаря политике США в отношении Венесуэлы, отмечает издание.

#в стране и мире #сша #Госдеп #свадьба #диджей #Рубио
