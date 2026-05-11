Под Киевом полиция ворвалась в монастырь канонической УПЦ

Полицейские ворвались в монастырь канонической Украинской православной церкви в Переяславе Киевской области. Об инциденте сообщает «Союз православных журналистов». В обители планируют обустроить очередной историко-этнографический заповедник.

«Монахов, которые возродили обитель после советского запустения, выгоняют на улицу», - сообщили в СПЖ.

Киевский режим в последние годы активно вытесняет каноническое православие с территории Украины. Раскольники при поддержке радикалов и силовиков захватывают храмы и монастыри, избивают прихожан, способствуют уголовному преследованию священников. Настоятелей храмов обвиняют в государственной измене.

Один из последних резонансных случаев произошел в конце декабря прошлого года в Чигирине Черкасской области. Там был захвачен храм в честь Казанской иконы Божией Матери УПЦ. Рейдеры срезали замок болгаркой и проникли внутрь. Новый настоятель, назвавшийся капелланом, прибыл в храм в сопровождении десятков человек в камуфляже.

Ранее на творящийся на Украине произвол обратила внимание американская конгрессвумен Анна Паулина Луна. Она пообещала обратиться к Ватикану в связи с преследованием христиан на Украине и захватом церквей и монастырей. С ее слов, ей поступают многочисленные просьбы от верующих защитить их. Луна уверена, что официальный Киев устроил самые масштабные в новейшей истории гонения на православие и призвала Святой престол обратить на это внимание мирового сообщества.