Луна обратится к Ватикану из-за притеснения верующих Киевом

Конгрессвумен заявила, что Киев устроил самую масштабную волну гонений на православие в новейшей истории.
Ян Брацкий 09-01-2026 08:25
© Фото: James McGill Keystone Press Agency Global Look Press

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна пообещала обратиться к Ватикану в связи с преследованием православных христиан на Украине и захватом канонических церквей. По ее словам, она получила видеообращение от верующих из села Кузьмин на западе Украины с просьбой защитить их.

«Помимо Госдепартамента, я свяжусь с Ватиканом в ответ на информацию, которую я получила за последние сутки от членов Украинской православной церкви, а также от представителей их собственного правительства относительно преследования украинских православных христиан», - написала она в соцсети Х.

По мнению Луны, Ватикан должен обратить внимание на преследование христиан на Украине и проинформировать об этом мировое сообщество. Она добавила, что украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории волну гонений на православие. Ссылаясь на «связи» Украинской православной церкви Московского патриархата с Россией, киевский режим в разных регионах страны запретил УПЦ: захватываются храмы, в домах представителей духовенства проводятся обыски, прихожане запугиваются, возбуждаются уголовные дела.

Проблемы и в рядах самих раскольников. Ранее они поссорились из-за того, что не смогли договориться между собой, как отмечать Рождество. Конфликт произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Часть прихожан пришла на богослужение 25 декабря, но другие выступали за 7 января. В итоге, вход в храм заблокировали, службу провести не удалось. Противостояние раскольников длилось около пяти часов.

