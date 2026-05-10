Британия объявила об «одних из самых жестких» санкций против России

Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, имеющих связи с Россией. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Эти меры являются одними из самых строгих, которые Британия когда-либо применяла против Москвы, говорится в заявлении. Лондон утверждает, что новый пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных информационных кампаний.

В частности, Великобритания ввела ограничения в отношении 49 лиц, которые сотрудничали с Агентством социального проектирования (АСП). Это авторы, переводчики и видеооператоры. Утверждается, что АСП финансировалось российскими властями и занималось распространением дезинформации.

Британия заявила, что АСП разрабатывало кампании, которые почти наверняка были инициированы администрацией президента России. Среди них создание пророссийских организаций в Армении и попытки повлиять на смену власти. Кроме того, британская сторона связала АНО «Диалог» с администрацией президента и российскими спецслужбами, обвинив ее в участии в кампаниях по воздействию на внутреннюю политику Армении.

Ранее Британия ввела санкции против России в мае, заморозив активы 35 физлиц и организаций, запретив им вести дела в стране. Кроме того, в феврале Лондон расширил санкции, добавив около 300 пунктов, включая 240 юрлиц, семь физлиц, 50 судов и девять российских банков. Россия считает санкции незаконными.

Кроме того, канцелярия премьер-министра Кира Стармера заявила, что британские военные и правоохранители смогут задерживать суда «теневого флота» в территориальных водах королевства. Задержания могут производиться по согласованию с юристами, а владельцев и экипажи судов могут привлечь к уголовной ответственности.