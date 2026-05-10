МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Британия объявила об «одних из самых жестких» санкций против России

В заявлении говорится, что новый пакет ограничений направлен на пресечение злонамеренных информационных кампаний.
Владимир Рубанов 11-05-2026 14:17
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Global Look Press

Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, имеющих связи с Россией. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Эти меры являются одними из самых строгих, которые Британия когда-либо применяла против Москвы, говорится в заявлении. Лондон утверждает, что новый пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных информационных кампаний.

В частности, Великобритания ввела ограничения в отношении 49 лиц, которые сотрудничали с Агентством социального проектирования (АСП). Это авторы, переводчики и видеооператоры. Утверждается, что АСП финансировалось российскими властями и занималось распространением дезинформации.

Британия заявила, что АСП разрабатывало кампании, которые почти наверняка были инициированы администрацией президента России. Среди них создание пророссийских организаций в Армении и попытки повлиять на смену власти. Кроме того, британская сторона связала АНО «Диалог» с администрацией президента и российскими спецслужбами, обвинив ее в участии в кампаниях по воздействию на внутреннюю политику Армении.

Ранее Британия ввела санкции против России в мае, заморозив активы 35 физлиц и организаций, запретив им вести дела в стране. Кроме того, в феврале Лондон расширил санкции, добавив около 300 пунктов, включая 240 юрлиц, семь физлиц, 50 судов и девять российских банков. Россия считает санкции незаконными.

Кроме того, канцелярия премьер-министра Кира Стармера заявила, что британские военные и правоохранители смогут задерживать суда «теневого флота» в территориальных водах королевства. Задержания могут производиться по согласованию с юристами, а владельцев и экипажи судов могут привлечь к уголовной ответственности.

#Армения #санкции #Великобритания #теневой флот #АНО «Диалог» #Агентство социального проектирования
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 