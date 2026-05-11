Британский флот изменит женскую форму из-за пуговиц на груди

Королевский военно-морской флот Великобритании принял решение обновить дизайн парадной формы для женщин-офицеров в ответ на жалобы, связанные с расположением пуговиц на кителях. Об этом пишет RT со ссылкой на The Times.

Газета указывает, что претензии касались верхнего ряда пуговиц, которые, по мнению служащих, находились «неподобающе» высоко. В ведомстве обратили внимание на то, что они расположены на том же уровне, что и соски, что вызвало критику. В новой версии формы все восемь пуговиц сдвинут ниже.

Согласно публикации, на модернизацию формы планируется выделить до £200 тысяч. Обновленные парадные кители получат более 950 женщин-офицеров британского флота.

Это решение вызвало дискуссии внутри флота. По данным газеты, некоторые военнослужащие выразили недовольство расходами на фоне стремления министерства обороны Великобритании сократить затраты. Абсурдно, что Королевский флот тратит такие большие средства на незначительное изменение формы, отметил один из источников в ВМС.

Представители Королевского флота, в свою очередь, считают, что обновление формы станет «позитивным шагом для женщин». Они также надеются частично компенсировать расходы за счет уменьшения количества выдаваемой формы в будущем.

