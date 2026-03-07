Британия готовит авианосец Prince of Wales к отправке на Ближний Восток

Великобритания готовит авианосец к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, передает Sky News. Для корабля вдвое сократят сроки готовности к отправке - до пяти дней.

Ускорение сроков готовности HMS Prince of Wales означает, что это гигантское судно сможет быстрее реагировать в случае принятия решения о переброске. По словам источника, экипажи также предупредили о возможном развертывании в связи с войной США и Израиля против Ирана.

Этот шаг не означает, что военный корабль направят для усиления обороны Великобритании в Персидском заливе и вокруг Кипра. Повышение готовности провели для того, чтобы у премьер-министра было больше возможностей для его быстрого перемещения, если это сочтут необходимым.

Корабль HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте. Он несет истребители F-35 и нуждается в сопровождении множества других судов и подводной лодки. В феврале на фоне конфликта вокруг Гренландии премьер Британии Кир Стармер собирался направить корабль в северную часть Атлантического океана.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Великобритания не сможет самостоятельно развернуть авианосец без поддержки союзников по НАТО. У нее недостаточно военных кораблей и персонала для создания авианосной ударной группы. А в 2022 году Prince of Wales сломался перед учениями альянса.