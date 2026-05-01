На американском эсминце USS Higgins случился серьезный пожар

Серьезный пожар случился на американском ракетном эсминце USS Higgins, выполнявшем задачи в Тихом океане. Об этом сообщил канал CBS News.

Как утверждают источники канала, возгорание вывело из строя электроснабжение и двигательную установку корабля. Эсминец не смог продолжать движение.

О пострадавших не сообщалось. Официального объяснения причин возгорания на одном из самых современных американских эсминцев пока тоже не было. Точное место происшествия в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) не разглашается.

Строительство эсминца было начато в ноябре 1996 года на верфи Bath Iron Works. Корабль приписан к 21-й эскадре Тихоокеанского флота США. Его ввели в эксплуатацию в апреле 1999 года.

В августе 2025 года эсминец фигурировал в другом громком инциденте. Китайские военные вынудили его покинуть территориальные воды Южно-Китайского моря. Военно-морской флот Южного командования НОАК развернул свои силы для отслеживания, мониторинга, предупреждения и вытеснения эсминца. Корабль обнаружили в районе спорного острова Хуанъянь. В НОАК подчеркнули, что действия американцев ставили под угрозу суверенитет и безопасность Китая.