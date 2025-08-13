Военные КНР вытеснили американский эсминец из Южно-Китайского моря

Китайские военные вынудили эсминец США покинуть территориальные воды Южно-Китайского моря. Об этом сообщили в Центральном телевидении КНР со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.

«13 августа американский эсминец USS Higgins незаконно вошел в территориальные воды Китая у острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства. Военно-морской флот Южного командования НОАК развернул свои силы для отслеживания, мониторинга, предупреждения и вытеснения эсминца в соответствии с законом», - говорится в материале.

Уточняется, что эсминец обнаружили в районе спорного острова Хуанъянь. В НОАК подчеркнули, что действия американцев ставили под угрозу суверенитет и безопасность Китая.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры о принадлежности нескольких островов с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами из-за найденных на его шельфе значительных запасов углеводородов.