МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные КНР вытеснили американский эсминец из Южно-Китайского моря

Корабль США обнаружили в районе спорного острова Хуанъянь. В НОАК подчеркнули, что действия американцев ставили под угрозу суверенитет и безопасность Пекина.
Глеб Владовский 2025-08-13 09:25:21
© Фото: David Chan Keystone Press Agency

Китайские военные вынудили эсминец США покинуть территориальные воды Южно-Китайского моря. Об этом сообщили в Центральном телевидении КНР со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.

«13 августа американский эсминец USS Higgins незаконно вошел в территориальные воды Китая у острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства. Военно-морской флот Южного командования НОАК развернул свои силы для отслеживания, мониторинга, предупреждения и вытеснения эсминца в соответствии с законом», - говорится в материале.

Уточняется, что эсминец обнаружили в районе спорного острова Хуанъянь. В НОАК подчеркнули, что действия американцев ставили под угрозу суверенитет и безопасность Китая.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры о принадлежности нескольких островов с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами из-за найденных на его шельфе значительных запасов углеводородов.

#Китай #в стране и мире #Южно-Китайское море #вмс ноак #эсминец США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 