Путин велел доработать механизм возмещения ущерба жертвам мошенников

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать механизм возмещения ущерба пострадавшим от мошенников гражданам. О необходимости данной процедуры глава государства поговорил с заместителем председателя высшего федерального исполнительного органа государственной власти Дмитрием Григоренко.

По словам российского лидера, такие структуры, как банки и операторы связи, должны рассматриваться законом, как субъекты повышенной опасности. Президент привел аналогию с автомобилем, когда «при всех равных водитель всегда виноват».

«Надо доработать это, конечно. С точки зрения защиты интересов граждан, это справедливо», - подчеркнул Путин.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что российские банки постоянно отражают огромное количество атак мошенников на своих клиентов. По ее словам, злоумышленники пытаются завладеть деньгами россиян любыми способами.