Литовского чиновника вышлют на Украину из-за выказывания о Крыме

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене рассказала о том, что отправит своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину после того, как он не дал четкого ответа о принадлежности Крыма. Об этом сообщило национальное радио LRT.

«Мы отправим нашего вице-министра работать в Украину. Я уже вчера сказала ему, что он должен ехать», — рассказала Якубаускене.

В интервью для LRT на вопрос о принадлежности Крыма Арномедас Галдикас ответил: «Я не знаю, кому принадлежит Крым, к чему этот вопрос?». Когда его попросили уточнить, он ответил: «Ну ладно, Украине».

Также министр здравоохранения республики не уточнила, когда Галдикас покинет Литву и чем он будет заниматься на Украине.

