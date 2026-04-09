Литовского чиновника вышлют на Украину из-за выказывания о Крыме

Вице-министра здравоохранения республики Арномедас Гальдикас наказали за ответы в интервью для радиостанции LRT.
Андрей Юдин 09-04-2026 22:28
© Фото: Frauke Scholzimage, BROKER.com, Global Look Press

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене рассказала о том, что отправит своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину после того, как он не дал четкого ответа о принадлежности Крыма. Об этом сообщило национальное радио LRT.

«Мы отправим нашего вице-министра работать в Украину. Я уже вчера сказала ему, что он должен ехать», — рассказала Якубаускене.

В интервью для LRT на вопрос о принадлежности Крыма Арномедас Галдикас ответил: «Я не знаю, кому принадлежит Крым, к чему этот вопрос?». Когда его попросили уточнить, он ответил: «Ну ладно, Украине».

Также министр здравоохранения республики не уточнила, когда Галдикас покинет Литву и чем он будет заниматься на Украине.

Ранее сообщалось, что концерт певца Дитера Болена отменили в Литве из-за слов, что «у Украины нет шансов против России».

#Крым #Литва #высылка #замминистра
