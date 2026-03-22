Литовские власти отменили концерт экс-солиста популярной в 90-е годы группы Modern Talking Дитера Болена. Петь 72-летний музыкант должен был на стадионе «Швитурис» в Клайпеде 20 ноября. Уже на следующий день оценить творчество Болена должны были зрители в Каунасе.

Как сообщает литовское радио и телевидение LRT, ссылки на концерты и сервисы по продаже билетов пропали с официальных сайтов концертных площадок. Официально причины отмены концертов не называются.

В опалу член звездного в прошлом дуэта мог попасть из-за своих политических взглядов. Ранее он неоднократно публично критиковал охлаждение германо-российских отношений, западные санкции и называл Берлин и Москву «командой мечты». Кроме того, Дитер Болен заявил, что «у Украины нет шансов против России».