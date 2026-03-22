LRT: концерт Дитера Болена отменили в Литве из-за слов о России

Официальный причины отмены концертов не называются, но они могут быть связаны с политическими высказываниями певца.
Ян Брацкий 22-03-2026 16:56
© Фото: IMAGORobert Schmiegelt www.imago-images.de Global Look Press

Литовские власти отменили концерт экс-солиста популярной в 90-е годы группы Modern Talking Дитера Болена. Петь 72-летний музыкант должен был на стадионе «Швитурис» в Клайпеде 20 ноября. Уже на следующий день оценить творчество Болена должны были зрители в Каунасе.

Как сообщает литовское радио и телевидение LRT, ссылки на концерты и сервисы по продаже билетов пропали с официальных сайтов концертных площадок. Официально причины отмены концертов не называются.

В опалу член звездного в прошлом дуэта мог попасть из-за своих политических взглядов. Ранее он неоднократно публично критиковал охлаждение германо-российских отношений, западные санкции и называл Берлин и Москву «командой мечты». Кроме того, Дитер Болен заявил, что «у Украины нет шансов против России».

#Россия #в стране и мире #концерт #Modern Talking #Литва #клайпеда #Дитер Болен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
