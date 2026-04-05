Собянин открыл в Москве самый длинный трамвайный маршрут в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице самый протяженный трамвайный маршрут в мире. Об этом сообщил московский Дептранс в своем Telegram-канале.

Второй трамвайный диаметр города протянулся на 33 км и связал 13 районов. На маршруте предусмотрены 79 остановок, а интервал в движении составит всего шесть минут.

«Пассажиры могут сделать пересадки на четыре железнодорожных вокзала (Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий) и 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги», - говорится в сообщении.

Трамваи будут проходить мимо крупных социально-значимых и образовательных учреждений. На маршрут выйдут новые, но уже хорошо зарекомендовавшие себя составы «Львенок-Москва» и модернизированные трёхсекционные вагоны «Витязь-Москва».

Первый трамвайный диаметр с новой линией по проспекту Академика Сахарова был открыт в ноябре 2025 года.