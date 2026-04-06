Шестеро детей погибли в Иране из-за ударов США и Израиля

Ночные атаки, проведенные силами США и Израиля в провинции Тегеран, привели к гибели как минимум шести несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал Press TV, ссылаясь на данные местных экстренных служб.

Согласно сообщению тегеранского центра чрезвычайных ситуаций, опубликованному в социальной сети Х, в результате ударов погибли четыре девочки и два мальчика, не достигшие 10-летнего возраста.

Данный случай не является единичным в рамках американо-израильской операции против Исламской Республики. 28 февраля был нанесен удар по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе, что привело к гибели более 170 человек, большая часть из которых дети.

Ранее в результате удара, пришедшегося по жилому дому в Тегеране, погибли семь детей. Одному из них было всего 10 дней.