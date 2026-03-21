МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В столице Ирана из-за удара по дому погибли семь детей

Младшему из детей было 10 дней.
Сергей Дьячкин 21-03-2026 04:39
© Фото: IMAGO, Mamoun Wazwaz apaimages, Global Look Press

Семь детей погибли при ударе по жилому дому в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr в официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что самому младшему ребенку было всего 10 дней. Дом, попавший под удар, находится на востоке иранской столицы.

Официальный представитель МИД России обвинила мировое сообщество и неправительственные организации в замалчивании трагедии с убийством более 150 школьниц в Иране. Трагедия произошла в первый день американо-израильских ударов. Одна из ракет попала в здание начальной школы для девочек.

10 марта Fars сообщил, что Армия обороны Израиля обстреляла школу в иранском городе Хомейн. Несколько домов вокруг школы также получили повреждения. Информация о пострадавших или погибших не приводилась. 

#дети #авиаудар #Тегеран #Иран #Жилой дом #гражданские объекты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 