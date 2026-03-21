В столице Ирана из-за удара по дому погибли семь детей

Семь детей погибли при ударе по жилому дому в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr в официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что самому младшему ребенку было всего 10 дней. Дом, попавший под удар, находится на востоке иранской столицы.

Официальный представитель МИД России обвинила мировое сообщество и неправительственные организации в замалчивании трагедии с убийством более 150 школьниц в Иране. Трагедия произошла в первый день американо-израильских ударов. Одна из ракет попала в здание начальной школы для девочек.

10 марта Fars сообщил, что Армия обороны Израиля обстреляла школу в иранском городе Хомейн. Несколько домов вокруг школы также получили повреждения. Информация о пострадавших или погибших не приводилась.