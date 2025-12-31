ЦБ озвучил прогноз по ценам и кредитам на конец 2026 года

ЦБ России озвучил прогноз по инфляции на конец 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4-5%. Затем закрепится вблизи цели», - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦБ.

Также россиянам пообещали снижение ставок по кредитам и более приемлемые условия для бизнеса. Больше всего граждан наверняка порадует новость о грядущем снижении цен.

Что касается общих темпов роста национальной экономики, то они составят 0,5-1%. При этом зарплаты и другие доходы россиян будут расти.

Напомним, в декабре ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%.