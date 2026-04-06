В Роскосмосе рассказали о перспективах использования ИИ на орбите

Проектирование рабочих мест космонавтов на будущей российской орбитальной станции (РОС), комплексное медицинское обследование на земной орбите без помощи врача и функция пилотирования, полностью возложенная на бортовой компьютер, - все это уже разрабатывается с применением искусственного интеллекта. Об этом рассказал «Звезде» директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков.

«Искусственный интеллект уже войдет как полноценное применение в уже новой орбитальной станции, которую мы строим, потому что она уникальна как станция-дрон. Первая в мире. Чтобы себя обслуживать, в ней будут применяться технологии искусственного интеллекта», - уточнил он.

Новых систем на новой российской орбитальной станции будет немало. Благодаря цифровому зрению - области искусственного интеллекта - компьютер сможет обработать и понять картинку. А моделирование поможет спрогнозировать и проанализировать множество гипотетических сценариев.

«Применение будет расширяться. Можем представить себе дата-центр с огромным количеством стоек, бешеным количеством систем охлаждения... В космосе энергия добывается за счет солнечных панелей. Это чуть более сложный механизм. И оптимизация, сжатие этих моделей и обучение их на ограниченных условиях - вызов. Мы предполагаем, что на РОС будем создавать рабочие места для космонавта, для проведения работы. При этом пилотируемая функция будет полностью заменена компьютером», - рассказал Горшков.

Активно нейросети используют уже сейчас и космонавты на МКС. Например, чтобы понять, как ведет себя организм человека в невесомости, космонавт делает сам себе УЗИ. Понять в процессе, правильно ли провели диагностику, бывает сложно. Но благодаря искусственному интеллекту возможно. Он отсканирует данные и подскажет космонавту, все ли сделано правильно или на что следует обратить внимание.

Без современных технологий уже невозможно представить повседневную жизнь. А они появились во многом благодаря космонавтике. Исследование космоса дало нам даже то, о чем мы никогда не догадывались. Например, телемедицину - возможность получить консультацию врача онлайн. А еще силиконовую подошву кроссовок.

Узнать больше о современных технологиях, увидеть художественные и документальные фильмы об освоении космоса, буквально почувствовать его на вкус можно уже на этой неделе. 29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России первой Недели космоса. Она приурочена к празднованию 65-летия первого полета человека в космос.

В классах проведут уроки о важном. На площадке Московского авиационного института более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли будут участвовать в мастер-классах, лекциях и проектных сессиях. На главной концертной площадке страны - в Государственном Кремлевском дворце - пройдут традиционный торжественный концерт, церемония награждения и еще очень много всего. Неделя космоса - масштабная национальная инициатива, объединяющая сотни событий по всей стране. И теперь отмечать ее будут ежегодно.