Роскомос показал женщинам космические «цветы» к 8 марта

Астрофотограф представил одни их самых красивых космических туманностей, напоминающих причудливые цветы.
Ян Брацкий 07-03-2026 20:31
© Фото: Telegram/roscosmos_gk

Роскосмос показал «космические цветы» к Международному женскому дню. Серия красочных фотографий опубликована в Telegram-аккаунте Госкорпорации.

«В объективе астрофотографа - гигантские звездные "оранжереи" на расстоянии тысяч световых лет», - говорится в описании.

Среди космических «картин» туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа. Многие из них причудливо подсвечены облаками светящегося газа.

Такие космические «цветы» формируются под воздействием излучения горячих молодых светил, которые заставляют водород пылать яркими розовыми оттенками, объяснили в Роскосмосе.

Там, где видны изящные «лепестки», проходят мощнейшие процессы гравитационного сжатия и формирования новых звездных систем.

© Telegram/roscosmos_gk
#Наука #роскосмос #цветы #астрономия #8 марта
