Axios: США и Иран допустили возможность перемирия на 45 дней

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по вопросам прекращения огня сроком на 45 дней. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны... Шансы на достижение частичной сделки в течение следующих 48 часов невелики», - говорится в материале.

Отмечается, что этот шаг - последняя попытка предотвращения эскалации конфликта. А это, в свою очередь, чревато продолжением массированных ударов не только по Ирану, но и по объектам энергетики и водоснабжения в странах Персидского залива.

Ранее сообщалось, что не менее 13 человек погибли в результате атаки по жилому району на юго-востоке от Тегерана. Удару также подвергся международный аэропорт Мехрабад.