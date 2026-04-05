Axios: США и Иран допустили возможность перемирия на 45 дней

Предполагается, что шанс на заключение сделки между сторонами конфликта низкий.
Глеб Владовский 06-04-2026 06:28
© Фото: Shadati, XinHua, Globallookpress

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по вопросам прекращения огня сроком на 45 дней. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны... Шансы на достижение частичной сделки в течение следующих 48 часов невелики», - говорится в материале.

Отмечается, что этот шаг - последняя попытка предотвращения эскалации конфликта. А это, в свою очередь, чревато продолжением массированных ударов не только по Ирану, но и по объектам энергетики и водоснабжения в странах Персидского залива.

Ранее сообщалось, что не менее 13 человек погибли в результате атаки по жилому району на юго-востоке от Тегерана. Удару также подвергся международный аэропорт Мехрабад.

#в стране и мире #сша #Иран #переговоры #Прекращение огня
