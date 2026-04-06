Минимум 13 человек погибли от удара по жилому району Тегерана

Удар также был нанесен по аэропорту Мехрабад.
Вероника Левшина 06-04-2026 05:43
© Фото: Osint613, Х © Видео: Osint613, Х

Минимум 13 человек погибли вследствие атаки на жилой район к юго-востоку от Тегерана. Об этом сообщил Fars.

Удар был также нанесен по международному аэропорту Мехрабад. К северу от аэропорта были замечены большие клубы черного дыма.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США своими действиями «сожгут дотла» Ближний Восток, разрушив жизни миллионов семей. По его словам, из-за того, что Вашингтон открыто действует в интересах Израиля, все население региона рискует оказаться в настоящем «аду». Галибаф отметил, что единственным выходом из ситуации будет признать права иранского народа и прекратить арабо-израильский конфликт.

#в стране и мире #Аэропорт #Тегеран #Иран #атака #погибшие
