Южная Корея извинилась за инциденты с запуском дронов в сторону КНДР

Виновными в произошедшем признали частные лица.
Тимур Юсупов 06-04-2026 05:40
© Фото: POOL, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен принес свои извинения Пхеньяну за запуск БПЛА в сторону Северной Кореи. По словам политика, ответственность за это лежит на неких частных лицах.

Об инциденте стало известно в начале января этого года. Тогда военные КНДР сообщили о двух случаях нарушения воздушного страны беспилотниками, запущенными со стороны Южной Кореи - 27 сентября 2025 года и 4 января 2026. Сеул заявил о своей непричастности к произошедшему и инициировал расследование, в результате которого ответственными за запуск дронов признали трех гражданских лиц.

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», - заявил Ли Чжэ Мен.

Ранее сообщалось, что Южная Корея может отменить ряд санкций в отношении КНДР. По мнению чиновников, ограничения утратили свою актуальность.

#в стране и мире #беспилотники #КНДР #Южная Корея #Северная Корея #дроны
