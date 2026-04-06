МВД: неуведомление ГАИ о смене имени или прописки грозит штрафом

Неуведомление ГАИ о смене фамилии, отчества или прописки грозит штрафом до десяти тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как отметили в ведомстве, владелец автомобиля, изменивший свои регистрационные данные, обязан в течение десяти дней сообщить об этом органам госавтоинспекции. Игнорирование же данной процедуры грозит водителю административной ответственностью по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ - нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок.

«Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей», - напомнили в МВД.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Теперь, даже при многочисленной фиксации данного нарушения, автомобилист будет обязан платить соответствующий штраф всего лишь раз в 24 часа.