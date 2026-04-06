МВД: неуведомление ГАИ о смене имени или прописки грозит штрафом

Взыскание может достигать 10 тысяч рублей.
Тимур Юсупов 06-04-2026 04:25
Неуведомление ГАИ о смене фамилии, отчества или прописки грозит штрафом до десяти тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как отметили в ведомстве, владелец автомобиля, изменивший свои регистрационные данные, обязан в течение десяти дней сообщить об этом органам госавтоинспекции. Игнорирование же данной процедуры грозит водителю административной ответственностью по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ - нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок.

«Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей», - напомнили в МВД.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Теперь, даже при многочисленной фиксации данного нарушения, автомобилист будет обязан платить соответствующий штраф всего лишь раз в 24 часа.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
