МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин утвердил суточное ограничение на количество штрафов за езду без ОСАГО

Теперь, даже при многочисленной фиксации данного нарушения, автомобилист будет обязан платить соответствующий штраф всего лишь раз в 24 часа.
Тимур Юсупов 23-03-2026 20:36
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Теперь российским автомобилистам грозит максимум одно соответствующее взыскание в течение дня, даже если данное нарушение будет зафиксировано неоднократно.

Согласно официальному документу, опубликованному на сайте правовых актов, для наказаний за факт управления транспортом без оформленного полиса ОСАГО устанавливается 24-часовой период, отсчитывающийся с момента первой фиксации проступка. В случае повторной фиксации этого же нарушения до истечения положенных по закону суток, повторного штрафа не последует.

Отмечается, что для вступления документа в юридическую силу не предусмотрено каких-либо отсрочек или переходных периодов.

Ранее авторы законопроекта об ОСАГО объяснили идею с одним штрафом в сутки. По словам депутата Госдумы Алексея Волоцкова, в России внедряется новая система «Паутина», которая будет определять нарушения ПДД. Чтобы избежать начисления многочисленных штрафов в течение одного дня, власти страны приняли решение внести в законодательство небольшие изменения.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 