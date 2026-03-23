Путин утвердил суточное ограничение на количество штрафов за езду без ОСАГО

Президент России Владимир Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Теперь российским автомобилистам грозит максимум одно соответствующее взыскание в течение дня, даже если данное нарушение будет зафиксировано неоднократно.

Согласно официальному документу, опубликованному на сайте правовых актов, для наказаний за факт управления транспортом без оформленного полиса ОСАГО устанавливается 24-часовой период, отсчитывающийся с момента первой фиксации проступка. В случае повторной фиксации этого же нарушения до истечения положенных по закону суток, повторного штрафа не последует.

Отмечается, что для вступления документа в юридическую силу не предусмотрено каких-либо отсрочек или переходных периодов.

Ранее авторы законопроекта об ОСАГО объяснили идею с одним штрафом в сутки. По словам депутата Госдумы Алексея Волоцкова, в России внедряется новая система «Паутина», которая будет определять нарушения ПДД. Чтобы избежать начисления многочисленных штрафов в течение одного дня, власти страны приняли решение внести в законодательство небольшие изменения.