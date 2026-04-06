Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту более 10 км

Облако распространилось на 25 километров к северо-востоку от вулкана.
Вероника Левшина 06-04-2026 04:24
© Фото: Юрий Демянчук, РИА Новости

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10,2 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Облако пепла распространилось примерно на 25 км к северо-востоку от вулкана», - говорится в заявлении.

В настоящее время установлен красный код авиационной опасности. Ученые считают, что в любой момент вулкан может выбросить пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря.

Шивелуч является самым северным из действующих вулканов Камчатки. Он находится в 440 км от Петропавловска-Камчатского.

Напомним, ранее в МЧС прогнозировали пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч в четырех округах Камчатки из-за его активности в последнее время. Два месяца назад Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров. Шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова.

#в стране и мире #Камчатка #вулкан #пепел #Шивелуч
