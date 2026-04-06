Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту более 10 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10,2 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Облако пепла распространилось примерно на 25 км к северо-востоку от вулкана», - говорится в заявлении.

В настоящее время установлен красный код авиационной опасности. Ученые считают, что в любой момент вулкан может выбросить пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря.

Шивелуч является самым северным из действующих вулканов Камчатки. Он находится в 440 км от Петропавловска-Камчатского.

Напомним, ранее в МЧС прогнозировали пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч в четырех округах Камчатки из-за его активности в последнее время. Два месяца назад Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров. Шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова.