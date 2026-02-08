Пепел от вулкана Шивелуч может накрыть поселки на Камчатке

МЧС прогнозирует пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч в четырех округах Камчатки. Это может стать следствием активности вулкана в последнее время. По данным Камчатской группы реагирования, Шивелуч сегодня выбросил пепел на высоту 11,6 километров. Шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова, уточнили в пресс-службе краевого главка МЧС.

«При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов», - предупредили спасатели в сообщении на платформе Мах.

В настоящее время специалисты отслеживают ситуацию в населенных пунктах в указанных районах. Пока выпадения пепла не зафиксировано.

Жителям региона напомнили основные правила поведения в случае неблагоприятных условий. В частности, рекомендуется занавесить окна и закрыть двери, не появляться на улице без необходимости. В случае выхода из дома использовать маску или респиратор. Если пеплопад застал на улице, запрещено вносить одежду в жилое помещение.

Летом прошлого года пепел засыпал поселок Ключи на Камчатке. Тогда «отличился» вулкан Ключевской. Темный шлейф также распространился в сторону Камчатского пролива. Спасатели присвоили извержению «красный» код авиационной опасности, запретили походы к подножию и восхождения на вулкан. Пеплопад стал следствием мощнейшего за последние 70 лет землетрясения на полуострове.