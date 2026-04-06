Трамп: весь Иран можно уничтожить за одну ночь

Весь Иран можно уничтожить за одну ночь. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп, пригрозив новыми ударами по исламской республике.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра», - сказал президент США во время пресс-конференции.

Срок, который американский лидер давал Тегерану для заключения мирного соглашения, истекает 7 апреля. Трамп обещал нанести серьезнейший урон энергетической инфраструктуре Ирана, если его власти не откроют для движения Ормузский пролив.

Ранее Трамп признался, что не считает военным преступлением удары по гражданским объектам Ирана. С его точки зрения, военное преступление - это дать Тегерану обзавестись ядерным оружием. Что касается жертв среди мирного населения, то Трамп обвинил в их большом количестве иранские власти.