Трамп не считает военным преступлением удары по гражданским объектам Ирана

Удары по гражданским объектам Ирана не являются военным преступлением. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Знаете, что является военным преступлением? Позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие. Это военное преступление», - подчеркнул американский президент.

Что касается жертв среди мирных жителей, то этот вопрос его не беспокоит. Он обвинил в большом количестве погибших иранские власти, которые, по его словам, убивали десятки тысяч протестующих.

Трамп сделал упор на желании властей исламской республики иметь ядерное оружие, несмотря на то, что руководство Ирана говорит об обратном. Каких-либо доказательств в пользу своей версии Трамп не привел.

Ранее постоянное представительство Ирана в ООН осудило угрозы Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики, назвав их как раз военным преступлением.