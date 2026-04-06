Трамп не считает военным преступлением удары по гражданским объектам Ирана

Американского лидера не беспокоят жертвы со стороны мирного населения.
Константин Денисов 06-04-2026 21:03
© Фото: Yuri Gripas - AbacaPool via CNP, Global Look Press

Удары по гражданским объектам Ирана не являются военным преступлением. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Знаете, что является военным преступлением? Позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие. Это военное преступление», - подчеркнул американский президент.

Что касается жертв среди мирных жителей, то этот вопрос его не беспокоит. Он обвинил в большом количестве погибших иранские власти, которые, по его словам, убивали десятки тысяч протестующих.

Трамп сделал упор на желании властей исламской республики иметь ядерное оружие, несмотря на то, что руководство Ирана говорит об обратном. Каких-либо доказательств в пользу своей версии Трамп не привел.

Ранее постоянное представительство Ирана в ООН осудило угрозы Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики, назвав их как раз военным преступлением.

