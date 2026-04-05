МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСИН опровергла слухи о попытке суицида осужденного за теракт в «Крокусе»

Джабраил Аушев* не пытался свести счеты с жизнью.
Константин Денисов 06-04-2026 18:25
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

ФСИН опровергла «Звезде» информацию о попытке самоубийства осужденного по делу о теракте в «Крокусе» Джабраила Аушева*.

Без признаков жизни 6 апреля нашли Якубджони Юсуфзоду*, он также проходил по делу как пособник террористов. Изначально СМИ писали о двух умерших, однако Аушев* не пытался свести счеты с жизнью.

«На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. По данному факту проводится проверка», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в СК предъявили доказательства того, что теракт в «Крокусе» был спланирован в интересах киевского режима. По информации следствия, фигуранты дела «Крокуса» готовили еще один теракт в Каспийске.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#ФСИН #наш эксклюзив #крокус
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 