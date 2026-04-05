ФСИН опровергла слухи о попытке суицида осужденного за теракт в «Крокусе»

ФСИН опровергла «Звезде» информацию о попытке самоубийства осужденного по делу о теракте в «Крокусе» Джабраила Аушева*.

Без признаков жизни 6 апреля нашли Якубджони Юсуфзоду*, он также проходил по делу как пособник террористов. Изначально СМИ писали о двух умерших, однако Аушев* не пытался свести счеты с жизнью.

«На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. По данному факту проводится проверка», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в СК предъявили доказательства того, что теракт в «Крокусе» был спланирован в интересах киевского режима. По информации следствия, фигуранты дела «Крокуса» готовили еще один теракт в Каспийске.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.